Betalend parkeren in het centrum en gratis aan de Motten. In Tongeren is de auto in de historische binnenstad niet op zijn plaats. Dat lokt kritiek uit. Parkeren in Tongeren is duur, klinkt het. Maar het stadsbestuur zet door en wil af van het parkerend zoekverkeer. Automobilisten worden in de richting van de ondergrondse parkings in het centrum gestuurd. Die zijn betalend. Volgens verkeersspecialist Willy Miermans liggen die ondergrondse parkings te dicht bij het centrum en zorgen ze voor extra verkeer op de drukke Wallen. De komst van de Noordoostelijke en Zuidoostelijke ring in Tongeren moet dat probleem voorgoed oplossen. Zwaar vrachtverkeer is dan niet meer welkom op de Wallen en dan kan het stadsbestuur werk maken van de vergroening van de kleine ring, waar de fietser koning is.