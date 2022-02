Vanaf morgenmiddag geldt in Limburg code geel. De storm Eunice kan in onze provincie windstoten halen tot 110 km per uur. Uit cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (Vias) blijkt niet alleen dat het aantal ongevallen bij dergelijk stormweer toeneemt, maar ook dat de ongevallen twee keer zo ernstig zijn. Daarom roept Vias op tot voorzichtigheid op de wegen. Het KMI heeft voor morgen code oranje afgekondigd in ons land. Dat wil zeggen dat er zeer veel wind wordt verwacht, waarbij schade mogelijk is en het verkeer ernstige hinder kan ondervinden. Mogelijk wordt de waarschuwingscode in sommige delen van het land nog opgetrokken tot code rood. Terwijl nationale weermannen waarschuwen voor de ergste storm in dertig jaar, ziet het ernaar uit dat het in Limburg nog gaat meevallen. Toch blijft ook in onze provincie voorzichtigheid geboden, zeker wanneer u de baan op moet. Uit cijfers van Vias blijkt dat er op een normale winterdag gemiddeld 94 letselongevallen zijn. Op een regenachtige dag zijn er dat al 105. En op dagen met harde wind en regen gebeuren er gemiddeld 111 ongevallen. Dat is niet alleen 17% meer dan op een normale dag, de ongevallen zijn ook twee keer zo ernstig. Per 1.000 ongevallen met lichamelijk letsel vallen er op een winderige dag 37 doden, tegen 19 op een normale dag. Vias geeft daarom 10 tips om u tijdens het stormweer veilig op de weg te begeven: 10 tips om veilig te rijden wanneer er veel wind is 1) Verminder de snelheid van je voertuig, vooral op wegen waar de snelheid gewoonlijk hoog is, aangezien de wind daar uiteraard een grotere invloed heeft. 2) Rij op snelwegen zo ver mogelijk rechts op de meest rechtse rijstrook. Dit geeft je een "veiligheidsmarge" als je naar links afwijkt. 3) Hou je stuur stevig vast om mooi je koers te behouden en om het effect van hevige laterale wind te kunnen compenseren. 4) Wees bijzonder voorzichtig op open plekken zoals bruggen of stukken snelweg zonder begroeiing aan de zijkanten. 5) Hoewel het gebruik van mobiele telefoons zonder handsfree-set uiteraard altijd verboden en gevaarlijk is, is het nog gevaarlijker bij harde wind, aangezien je het stuur slechts met één hand vasthoudt. 6) Je vermijdt als dat kan best wegen waar overal bomen dicht langs staan. 7) Vermijd inhalen zoveel mogelijk. Bij een windvlaag kan het voertuig dat je inhaalt naar je toe zwenken. 8) Wees extra voorzichtig als er voetgangers zijn. Ook zij worden beïnvloed door windvlagen en kunnen onbedoeld naar de weg worden "geduwd". 9) Pomp je banden goed op: als dat niet het geval is, of als je schokdempers in slechte staat zijn, zal je voertuig gevoeliger zijn voor wind. 10) Wanneer je op je bestemming aankomt, hou je deur stevig vast wanneer je die opent en let vooral op voor voetgangers of fietsers.