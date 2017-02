Nieuw gedeelte Philipsbrug gaat morgen open

Politie Limburg Regio Hoofdstad vraagt bestuurders alert te zijn voor de gewijzigde verkeerssituatie op de Philipsbrug. Morgen verwacht de politie verkeershinder op de Kempische Steenweg in Hasselt door werkzaamheden aan de brug. De politie vraagt bestuurders om de komende dagen extra alert te zijn voor de gewijzigde verkeerssituatie in de omgeving. Vanaf zaterdag 18 februari worden de oude Philipsburg en de tijdelijke noodbrug op de Kempische Steenweg in Hasselt afgebroken. Dit betekent dat vanaf die dag auto's over de nieuwe brug moeten rijden. De politie vraagt bestuurders om rustig te rijden in de buurt van de gewijzigde verkeerssituatie en de signalisatie ter plaatse te volgen.