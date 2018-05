Noord-Limburgse N-VA krijgt klappen

Het behoud van de provincie Limburg. Dat is de èchte inzet van de verkiezingen van 14 oktober. Dat zegt Vlaams minister Jo Vandeurzen. Hij reageert daarmee op de uitlatingen van N-VA-kopstuk Jos Landmeeters in onze studio. De CD&V heeft in het Thorpark in Genk de campagne voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op gang getrokken. "Limburg mag niet uiteenvallen in kleinere regio's. Dat zou nefast zijn, want in het verleden hebben wij als CD&V grote Limburgse crisissen kunnen oplossen door ons op te stellen als één blok", klinkt het vol vertrouwen. Een duidelijke sneer naar de N-VA, die het provinciaal beleidsniveau wil torpederen.