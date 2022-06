Opgelet wanneer u op vakantie vertrekt: uw vaccinatiebewijs is NIET verlopen

door Tine Oyen

Met de vakantie voor de deur hebben we ook weer onze vaccinatiecertificaten nodig op tal van vakantiebestemmingen in het buitenland. Best even controleren voor je vertrekt. En schrik niet: je vaccinatiecertificaat is NIET verlopen, ook al lijkt dat soms zo. Je moet het certificaat dan gewoon vernieuwen. Dat kan via de Covid Safe app, Mijn Burgerprofiel of via mijngezondheid.be. Meld je even aan via Itsme of eHealth en de vernieuwde certificaten verschijnen dan automatisch. Het vaccinatiecentrum in Hasselt krijgt deze dagen veel vragen van ongeruste vakantiegangers maar wil hierbij iedereen geruststellen.