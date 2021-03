Overlegcomité schort versoepelingen van 1 april op, geen harde lockdown

Er zijn in ons land 11 meldingen van bloedstollingen of trombozes na een vaccinatie met AstraZeneca. Vijf meldingen zijn ernstig, zes zijn niet ernstig. Dat is zopas bekendgemaakt door het geneesmiddelenagentschap FAGG. Het is nog niet bekend of dit nu een gevolg gaat hebben voor onze vaccinatiecampage. Ons land is één van de weinige Europese landen die nog vaccineren met AstraZeneca. Deze namiddag raakte nog bekend dat België aan AstraZeneca vaccins vraagt die andere landen niet gebruiken. Europa maakt morgen de resultaten van een grootscheeps onderzoek naar de mogelijke bijwerkingen van AstraZeneca bekend. Tot vandaag raadt de Werelfdgezondheidsorganisatie aan om te blijven vaccineren met AstraZeneca. Intussen vaccineren de Limburgse ziekenhuizen hun risicopatiënten met de overgebleven vaccins van het personeel. Dat gebeurt op vraag van de overheid. Zo hoopt het Jessaziekenhuis in Hasselt eind volgende week 80 procent van al haar risicopatiënten in te enten. In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk kregen vanmorgen de laatste van de in totaal 240 nierdialysepatiënten hun eerste prik met het coronavaccin.