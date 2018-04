PXL BREEKT UIT: Scholieren bedenken nieuwe anti-drugscampagne voor politie LRH

Krijgt de Noord-Zuidverbinding een nieuwe start of een regelrechte begrafenis? Na 50 jaar discussie is er alleen maar een wit blad. Voka Limburg reageert zwaar ontgoocheld in de Vlaamse regering, die haar belofte voor een robuste oplossing niet is nagekomen. Gust Feyen van de Limburgse Milieukoepel wordt vaak als schuldige aangewezen. Maar hij zegt dat als de politici naar hem geluisterd hadden, de Noordzuidverbinding er al lang was.