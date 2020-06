Snellere versoepeling bezoekregeling woonzorgcentra dan verwacht

De afgelopen 24 uur zijn er 140 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er meer dan gisteren, maar de trend blijft over het algemeen dalend, zegt viroloog Steven Van Gucht. Het totaal aantal besmettingen in ons land sinds het begin van de uitbraak, staat nu op 58.907. Er zijn ook 32 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, 64 coronapatiënten mochten het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten dat nu in de Belgische ziekenhuizen ligt op 700. Daarvan liggen 137 patiënten op intensieve zorgen, 73 moeten patiënten beademd worden. In de voorbije 24 uur zijn er 29 mensen overleden aan het coronavirus. Dalende trendHet aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen is de afgelopen week gedaald met 3 procent per dag. Op de afdeling intensieve zorg daalt het aantal nieuwe patiënten met 5 procent per dag, en het aantal overlijdens per dag daalt met 6 procent per dag. "Verantwoordelijkheid ligt bij onszelf"Viroloog Steven Van Gucht heeft het ook nog over de versoepeling van de coronamaatregelen. "De verantwoordelijkheid ligt nu bij ons. Het virus is nog niet verdwenen, is nog steeds even gevaarlijk en even besmettelijk als voorheen. Geniet van uw vrijheid, maar blijf de basisregels respecteren," vraagt hij.