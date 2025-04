BBTK Limburg heeft begin maart een steekproef georganiseerd om de parkeerproblemen in Hasselt centrum in kaart te brengen. Dit gebeurde door de winkelstraat in te gaan en werknemers van de handel te bevragen over hun ervaringen. Uit de bevraging, waaraan meer dan 60 werknemers deelnamen, blijkt dat de parkeersituatie leidt tot hoge kosten, stress en tijdsverlies, met een negatieve impact op het werkplezierDe parkeerproblematiek in Hasselt weegt zwaar op de werknemers. 55% overweegt zelfs om van job te veranderen vanwege de parkeerproblemen, en 10% is er zeker van. "Daarnaast horen we vaak dat vacatures niet ingevuld geraken. Mogelijk kan de parkeersituatie en de extra kosten hier ook mee aan de oorzaak liggen," aldus BBTK Limburg.Financiële impact: koopkrachtverliesEen belangrijk probleem is dat werkgevers deze parkeerkosten niet ten laste nemen, waardoor werknemers (90%), zelf moeten opdraaien voor deze aanzienlijke uitgaven. Sommige werknemers zijn hierdoor tot wel een volledig netto maandloon per jaar kwijt aan parkeerkosten (vb. bij deeltijdse werknemers). Vooral in sectoren met lagere lonen, zoals de retailsector, zorgt dit voor een aanzienlijk koopkrachtverlies.Om de situatie te verbeteren, pleit 88.5% voor gratis gereserveerde parkeerplaatsen voor werknemers, voorzien door de overheid. Daarnaast wenst 68.9% een financiële tussenkomst van de werkgever. Gereserveerde parkeerplaatsen voor werknemers"Deze resultaten tonen aan dat er dringend actie nodig is om de parkeersituatie in Hasselt te verbeteren en de werkomstandigheden voor werknemers te optimaliseren". BBTK Limburg zal deze resultaten voorleggen aan de schepen van mobiliteit Kevin Schouterden. We pleiten voor gratis gereserveerde parkeerplaatsen voor de werknemers.