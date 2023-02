Tekort aan openbaar vervoer maakt van Limburg dodelijkste provincie in het verkeer

In Bilzen zijn bij een botsing van een zestal wielertoeristen en een fietsend koppel twee gewonden gevallen. Eén man, afkomstig uit Rosmeer, is er erg aan toe. Hij werd geraakt aan het hoofd en is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis Oost-Limburg. Wat er juist gebeurd is, is nog onduidelijk. Vermoedelijk haalde de groep wielertoeristen het fietsende koppel in. Daarop haakten enkele wielertoeristen in elkaar en kwamen ze ten val. Het koppel kon een aanrijding niet meer vermijden en is er overheen gereden. Balans: twee gewonden.