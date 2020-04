Vanaf morgen grootschalige coronatests in Limburgse woonzorgcentra

De coronacrisis woedt ongemeen hard in de woonzorgcentra. Het agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat er in 20 rusthuizen een corona-uitbraak is met veel zieken onder de bewoners en onder de zorgverleners. In het Hasseltse woonzorgcentrum Katharinadal zijn zes bewoners overleden. In de acht rusthuizen van de Limburgse vzw Integro zijn ondertussen 18 bewoners overleden aan het virus. 48 van de 870 bewoners zijn ziek. Bij 34 is het virus bevestigd na een test. Integro vraagt de overheid om onmiddellijk al haar bewoners te laten testen. Op die manier kunnen ze nog meer gericht de zieken gaan behandelen en waar nodig in quarantaine plaatsen.