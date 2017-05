Voka: "Groei Limburgse economie gefnuikt door bescherming kwetsbare bossen"

Sp.a is helemaal de weg kwijt. Dat is de kritiek van ABVV topman Rob Urbain, op deze eerste mei. Traditioneel de feestdag voor de socialisten. 1 mei is de Dag van de Arbeid, maar net die arbeider zijn we uit het oog verloren zegt Urbain. Sp.a Limburg verzamelde dit jaar voor hun hoogdag in Maasmechelen.