VOKA zet morgen deurwaarders in tegen stakingspiketten aan bedrijven

Nadja Vananroye stapt uit de politiek en wordt algemeen directeur van Wit-Gele Kruis Limburg. De huidige burgemeester van Hasselt zal zich dus niet verkiesbaar stellen in 2019. Ze zal begin volgend jaar aan het roer komen van meer dan 1.800 medewerkers van het Wit-Gele Kruis Limburg. “Met Nadja Vananroye haalt het Wit-Gele Kruis Limburg iemand in huis met heel wat ervaring in de zorg”, stelt voorzitter Neree Claes. “Naast het burgemeesterschap van Hasselt kan ze een heel mooi palmares voorleggen in de zorgsector. Zo was ze tot 2016 18 jaar lang algemeen directeur van vzw IN-Z, een sociale onderneming in de lokale diensteneconomie met ongeveer 1.200 medewerkers, en 3 jaar voorzitter van het Jessa Ziekenhuis. Daarnaast is ze ook nog schepen van Welzijn en OCMW-voorzitter geweest van de stad Hasselt. Nadja staat gekend als een bruggenbouwer die steeds voor de dialoog kiest. Een manager ook, die op een motiverende manier haar team kan aansturen.” Eerste liefde De beslissing van Nadja om aan de slag te gaan bij het Wit-Gele Kruis Limburg betekent dat zij zich niet meer verkiesbaar opstelt voor de Federale en Vlaamse verkiezingen in 2019. "De keuze voor het Wit-Gele Kruis is voor mij een positieve en duidelijke keuze omdat het profiel van deze functie mij voor 100% aanspreekt. Het is eigenlijk een terugkeer naar mijn roots, naar mijn eerste liefde. Ik kijk er naar uit om met deze enthousiaste groep van medewerkers aan de slag te gaan om verder te werken aan die warme kwaliteitsvolle thuiszorg." CV Nadja Vananroye • 2016 - 2018 Burgemeester Stad Hasselt • 2013 - 2016 Schepen van Welzijn, OCMW-voorzitter Stad Hasselt • 2013 - 2016 Voorzitter Limburgs Steunpunt voor OCMW's (LSO) • 2013 - 2016 Voorzitter Jessa Ziekenhuis • 2010 - 2012 Voorzitter ACW Limburg • 1998 - 2016 Algemeen directeur IN-Z • 1996 - 1998 Vrijwilliger en stafmedewerker IN-Z