"Wespen zijn niet agressiever, mensen kunnen er gewoon niet meer mee om"

Er is blauwalg gesignaleerd in de putten van de Lommelse Sahara. De stad Lommel plaatste een waarschuwingsbericht op sociale media en vraagt mens en dier om uit het water te blijven. De aanhoudende warmte zorgt voor een extra harde groei van blauwalg. Zowel dieren, als hun baasjes die in aanraking komen met blauwalg, kunnen last krijgen van irritaties aan de huid. De bacterie kan ook voor andere gezondheidsproblemen zorgen. Mensen die in besmet water zwemmen, kunnen bijvoorbeeld last krijgen van maag- en darmklachten, hoofdpijn, koorts en irritaties aan de ogen.