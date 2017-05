1.300 mensen vieren 15-jarige verjaardag Horizont vzw in Bokrijk

Een 47-jarige Tongenaar is aangehouden op verdenking van betrokkenheid in een grote internationale drugsdeal. De man was sinds zondag spoorloos. - Zuhal Demir werd opnieuw met de dood bedreigd. Een Turkse man uit Luik dreigde ermee haar en alle ongelovige honden te vermoorden.- De politie is de foutparkeerders aan Hogeschool PXL beu. Ze stoppen met het geven van waarschuwingen en gaan vanaf nu meteen boetes uitschrijven en takelen.- En in Beringen teisteren vogels een volledige buurt. Honderden kauwen vliegen 's avonds in grote getallen rond, maken veel lawaai, bouwen nesten in schoorstenen en verjagen andere vogels.