10.000 bezoekers voor Beringse mijngebouwen op Open Monumentendag

Zuhalleke moeialleke, de Iron Lady, de Thatcher van de Aldi. Om de vele vooroordelen over haar persoon de wereld uit te helpen, heeft Vlaams minister Zuhal Demir een boek geschreven. Mèt de toepasselijke titel: "Een beetje rebelsheid kan de wereld veranderen". De Genkse vertelt over de strijd die ze heeft moeten voeren om te geraken waar ze nu is, van mijnwerkersdochter tot minister. Ze pleit voor taalbadklassen, want zonder kennis van het Nederlands was het haar nooit gelukt. "Confederalisme en een radicale hervorming van het huidige Belgische systeem, waarbij politici uitvoeren wat lobbygroepen hen influisteren, zijn nodig om het geloof van de burger in de politiek te herstellen", aldus Demir. In het boek zit ook een opvallende Limburgse passage, waarin ze Wouter Beke beschuldigt van woordbreuk. We trokken met Zuhal Demir naar de plek waar ze opgroeide, de cité van Waterschei.