100 uren gratis parkeren in Hasselt: hoe werkt het?

De vergroening van het Zonhovens dorpshart gaat de laatste fase in. Vanaf vandaag is het centrum van Zonhoven ter hoogte van de kerk afgesloten voor doorgaand verkeer. De riolering in de Dorpsstraat wordt vernieuwd. Nadien wordt de weg geasfalteerd en worden er fietssuggestiestroken geïnstalleerd. Zo wordt er extra ingezet op verkeersveiligheid, zegt Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters. Daarmee is de tijd van doorgaand verkeer door het centrum van Zonhoven voorbij.