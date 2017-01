100.000 euro voor bushalte aan Maaseiks ziekenhuis: "Ongehoord"

Er woedt al enkele weken een discussie over het ontbreken van een bushalte aan het nieuwe ziekenhuis van Maaseik. De Lijn wil die bushalte voorzien, maar vraagt daarvoor 100.000 euro. Er werd een vraag ingediend bij de commisie mobiliteit in Brussel, maar die werd niet toegelaten.

N-VA'er Lies Jans laat geen parlementaire vragen toe over gemiste bushalte aan Maaseiks ziekenhuis. “Ongehoord” zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders. “Het is toch een kwestie van gezond verstand dat ziekenhuizen een bushalte krijgen aan de ingang van hun site. Dat we vandaag moeten vechten voor een bushalte op een logische plek is gewoonweg de wereld op zijn kop,” reageert Rob Beenders (sp.a), die als Vlaams Parlementslid via het parlement een oplossing wil forceren om deze busverbinding toch te voorzien.

"N-VA commissievoorzitter Lies Jans, tevens Limburger, laat de vraag niet toe. Ze vindt dit dossier te lokaal en regionaal en daar is geen plaats voor in de commissie. Dit is compleet absurd en ontoelaatbaar,” zeggen Beenders en Robeyns. "Het is net omwille van besparingen van minister Weyts (N-VA) dat De Lijn in Limburg geen middelen heeft voor deze bushalte. Dat we geen vragen mogen stellen in het parlement is het bewijs dat de partij geen oplossing wil vinden in de discussie van het Maaseikse ziekenhuis. En als Lies Jans dit dossier te regionaal en onbelangrijk vindt, dan stel ik voor dat ze eens naar het Maasland komt en aan de lijven ondervindt hoe slecht Limburg bediend wordt met openbaar vervoer.”

Foto: zmk.be