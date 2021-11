* Op verschillende plaatsen in onze provincie is vandaag het carnavalsseizoen afgetrapt. "Ondanks de stijgende coronacijfers moet carnaval kunnen. In open lucht en in een gecontroleerde omgeving.", zegt burgemeester van Lanaken Marino Keulen.* Intussen pleit biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt voor snelle coronamaatregelen. Het volgende overlegcomité is pas volgende week vrijdag gepland. Tegen dan zullen er volgens de huidige trend 600 covid-patiënten op intensieve zorgen liggen. * In Genk komt een duizendtal manifestanten bijeen om te protesteren tegen de coronapas.* Het is vandaag Wapenstilstand. De Grenadiers van Montenaken herdenken de gesneuvelden met een tocht door de straten van Gingelom.* En beeldend kunstenaar Maartje Elants uit Heers stelt haar werk tentoon in de kerk van Sint-Lievens-Houtem. Partner Rick de Leeuw schreef bij elk schilderij een gedicht.