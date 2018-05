30 Limburgse gemeentebesturen slaan de handen in elkaar in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Limburg. Zo ondertekenden ze vandaag een protocolakkoord samen met politie en parket om de informatiestroom tussen parket en gemeente te vergemakkelijken. Bedoeling is dat op deze manier criminele organisaties bestuurlijk worden aangepakt. Volgens procureur Guido Vermeiren is dit een belangrijke stap in de bestrijding van de georganiseerde misdaad in Limburg.