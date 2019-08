188 banen geschrapt bij Punch Powertrain

Ondanks het zware weer dat internationaal op komst is, doet de Limburgse economie het goed en stopt de lichte terugval in 2020. Dat geeft de conjunctuurbarometer van Voka Limburg aan, op basis van een analyse van alle economische indicatoren. De bouw piekt als nooit tevoren. Ook het toerisme is een sterkhouder en het aantal starters neemt weer toe na een dip in juni. Besluit: de terugval van de Limburgse economie zal de komende zes maanden minder groot zijn dan voorspeld.