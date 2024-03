In Mopertingen bij Bilzen is vandaag de tweede rit gereden in de Ster Van Zuid-Limburg. Tijdens het paasweekend geven de beste nationale en internationale beloften in het wielrennen het beste van zichzelf. Vandaag werd er gereden naar Hoeselt, via Vliermaal en Guigoven. Dit jaar is het al de 45e keer dat de Ster wordt georganiseerd. Volgens de organisatie is het parcours van dit jaar moeilijker dan andere jaren. Na drie uur koersen was het een Amerikaan die als eerste over de finish reed.