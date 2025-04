2.500 actievoerders betogen tegen 'asociale paasakkoord' van federale regering

De nationale stakingsdag van de christelijke en socialistische vakbonden ACV en ABVV zal dinsdag 29 april voor heel wat hinder zorgen. Beide vakbonden protesteren tegen het beleid van de regering. Een overzicht van waar u hinder kan verwachten: Trein Vanaf maandag 28 april 22.00 uur tot en met dinsdag 29 april 22.00 uur zullen er minder treinen uitrijden. 6 op de 10 IC-treinen zullen rijden, bij de L- en voorstedelijke S-treinen gaat het om de helft. De meeste P-treinen, die het aanbod tijdens de piekuren versterken, zullen niet rijden. De NMBS raadt reizigers aan om regelmatig de reisplanner te checken op de website van NMBS of via de NMBS-app. Bus, tram en metro De Lijn: Gemiddeld zal een derde van de bussen niet rijden in Vlaanderen. In Limburg zullen 2 op de 3 chauffeurs uitrijden, al verwacht De Lijn in de stadscentra meer hinder dan op de streeklijnen. Op het Vlaamse tramnet wordt nog grotere hinder verwacht: zo’n 57 procent rijdt niet uit. Wie dinsdag een bus of tram van De Lijn moet nemen, kan nu al terecht op de website of in de app in de routeplanner. MIVB: Ook wie de metro in Brussel moet nemen, kan zich aan hinder verwachten. De MIVB kan de exacte omvang voorlopig nog niet inschatten, maar raadt reizigers aan om indien mogelijk naar alternatieve oplossingen te zoeken. Reizigers zullen de situatie kunnen opvolgen via de website en de app. Luchthavens Brussels Airport: De actiedag zal ook tot grote hinder leiden op Brussels Airport. De helft van de vertrekkende vluchten wordt geschrapt. Er zullen ook minder vliegtuigen landen, maar de precieze impact is nog niet duidelijk. Volgens de luchthaven nemen de luchtvaartmaatschappijen zelf contact op met de passagiers wiens vlucht getroffen is. Charleroi: In Charleroi is de impact ook groot. Alle vertrekkende vluchten worden geannuleerd omdat er niet genoeg personeel zal zijn om de "activiteiten in alle veiligheid" te kunnen laten verlopen. Voor de aankomende vluchten is er voorlopig geen probleem. Het zou wel kunnen dat door annulaties van vertrekken ook aankomsten geschrapt worden.