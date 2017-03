2.700 jongeren wandelen kruisweg in Herk-de-Stad

Wat als jij na school niet naar de academie moet, maar de academie gewoon naar je school komt? Dat is het opzet van de brede school in Sint-Truiden. Kinderen kunnen er in de naschoolse opvang kennismaken met dans, cultuur, sport of techniek. Daarvoor is het stadsbestuur een samenwerking aangegaan met de VZW IN-Z (lees: inzet). Zij vormen de brug tussen de scholen en de vrijetijdsdienst. En zo ontdekken momenteel al zo'n 250 Truiense kinderen hun talenten in 9 verschillende scholen. Het initiatief is nu genomineerd voor de gouden kinderschoen. Een prijs van de steden en gemeenten voor opmerkelijke kinderopvang in Vlaanderen.