Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns wil dat er meer locaties komen in Limburg om te zwemmen in open water. De Vlaamse regering versoepelde daarvoor de regelgeving, maar volgens de minister gaan steden en gemeenten daar nog te weinig mee aan de slag. Dat de vraag naar zwemwater groot is, bleek gisteren nog in Beringen, waar enkele mensen verkoeling zochten in de Paalse plas terwijl dat nog niet is toegelaten. Minster Brouns doet daarom een oproep aan lokale besturen om zo snel mogelijk waterlopen, vijvers en plassen open te stellen voor zwemmers.