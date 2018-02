21-jarige vrouw krijgt 4 maanden cel met uitstel voor dodelijk vluchtmisdrijf in Bree

Een 40-jarige verpleegster uit Bree die verantwoordelijk was voor de dood van een bejaarde vrouw in het woonzorgcentrum Toermalien in Genk, moet niet naar de cel. De verpleegster had de 83-jarige bewoonster op het toilet geholpen maar was haar daarna vergeten, waarop de bejaarde vrouw kwam te overlijden. De rechtbank heeft de verpleegster schuldig bevonden, maar ze krijgt geen straf.