25-jarige Genkse doodgestoken op straat

Op de Dieplaan in Genk is gisterenavond rond 22 uur een vrouw neergestoken. De hulpdiensten kwamen ter plekke, maar de 25-jarige vrouw kon niet meer gered worden. De dader stak de Genkse met een mes in de halsstreek.

Volgens getuigen had de vrouw haar kind op de arm tijdens de aanval. Het kind zou ongedeerd zijn. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de eerste berichten zou de ex van de vrouw verantwoordelijk zijn voor de dodelijke aanval.