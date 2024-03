25 nieuwe namen: Therapy? en The Afghan Whigs komen naar jubileumeditie Rock Herk

Therapy? en The Afghan Whigs komen in de zomer naar Herk-de-Stad. Rock Herk maakt zich op voor een groots jubileum met maar liefst 25 nieuwe namen die aan de line-up zijn toegevoegd voor de 40e editie van het festival.

Therapy? is een alternatieve rockband uit Noord-Ierland, bekend om hun intense liveoptredens en een rauwe, emotionele benadering van muziek. Met hits als "Nowhere" en "Trigger Inside" hebben ze een stevige reputatie opgebouwd in de Europese rockscene sinds hun oprichting in 1989. The Afghan Whigs, afkomstig uit Cincinnati, Ohio, is een invloedrijke alternatieve rockband die bekend staat om hun donkere, soulvolle geluid en introspectieve teksten. Met albums als "Gentlemen" en "Black Love" hebben ze een grote invloed gehad op de alternatieve muziekscene sinds de vroege jaren 90. Beide komen exclusief voor Rock Herk naar het Europese vasteland.

Speciale comeback

Een opvallende aankondiging is het exclusieve optreden van Raketkanon, een band die 4 jaar geleden is gestopt. “De band is diep geworteld is in de geschiedenis van Rock Herk en maakt speciaal voor deze gelegenheid een comeback,” aldus de organisatie.

Op de Main Stage worden toegevoegd: Millionaire, Glints, Goose, Vitalic, CC:DISCO! en Flashback Force, terwijl de line-up van de Club wordt versterkt door Brutus, Whispering Sons, Predatory Void, Shame, Pyschonaut, Briqueville, Ronker, Desmond Dandies en Yesnomaybe. Daarnaast worden op de Street ook nog eens MadMadMad, Ricky Bekstok, Pruillip, Brorlab en Waste toegevoegd aan de line-up.

Nog tickets verkrijgbaar

60% van de tickets zijn al verkocht. Ze zijn verkrijgbaar via de officiële site. Rock Herk 40 vindt plaats op 19 en 20 juli 2024 op de sportterreinen Harlaz-Olmenhof in Herk-de-Stad.