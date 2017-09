25ste recyclagepark Limburg.net

- Het is 1 september en dus trokken vanmorgen 148.000 Limburgse kinderen weer naar school. Maar door het offerfeest bleven heel wat moslimkinderen thuis. Ook in Beringen, waar in basisschool het Ateljeeke, de schoolbanken nagenoeg leeg bleven. - Er werden dit jaar tijdens het offerfeest opmerkelijk minder schapen geslacht. Dat merkten we in Genk. - Paardenkliniek Equitom in Lummen investeert miljoenen in een forse uitbreiding. Vanuit heel de wereld stromen aanvragen binnen van eigenaars om hun paard er te laten behandelen. - En in Alken hebben juffen An en Sarah een extra speciale eerste schooldag. Er zitten namelijk drie tweelingen in hun klas.