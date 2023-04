3.000 leerlingen stellen tentoon tijdens kunstenfestival Kasteel Meylandt in Heusden-Zolder

Kent u The Killbots nog? De stonerrockband won in 2003 het Limburgse muziekconcours Limbomania en was de jaren nadien niet weg te denken van de podia op festivals, jeugdhuizen en concertzalen. Maar na vijf jaar hield de band op te bestaan. Tot het onlangs terug begon te kriebelen. De bandleden kropen terug in het repetitiekot, brachten al een eerste nieuwe single uit en hebben vooral veel zin om opnieuw live te gaan spelen.