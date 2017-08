Porsches crashen in Zolder

Het rommelt weer flink bij STVV. Na amper twee speeldagen moet de Spaanse trainer Bartolomé Marquez al opstappen. Hij is ontslagen nadat hij na de nederlaag tegen Zulte-Waregem, zaterdagavond naar Spanje vertrok. Wij konden Marquez aan de lijn krijgen in Barcelona en hij gaf de indruk verrast te zijn door het ontslag. Er waren al langer klachten over zijn slechte communicatie. Marquez sprak enkel Spaans. Morgen geeft de club meer uitleg op een persconferentie.