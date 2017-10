30.000 bezoekers voor Theater op de Markt

Een kleuter kan best maar een half uur per dag op een tablet bezig zijn. En ouders, kijk eerst zelf hoe je omgaat met je smartphone voor je je kinderen erop aanspreekt. Het zijn enkele tips van de Neerpeltse pedagoge Lieve Swinnen. Zij schreef een boek over een problematiek die zij in haar praktijk maar al te vaak tegenkomt: het omgaan met internet en sociale media bij kinderen. Onze vierde reportage naar aanleiding van de boekenbeurs, die nu zondag start.