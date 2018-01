31-jarige Tongenaar betrapt op rijden onder invloed van heroïne

Zondag heeft de politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst een bestuurder uit Tongeren betrapt op marihuana en heroïne. De verbrijzelde voorruit van het voertuig trok de aandacht van de agenten. Uit een afgenomen speekseltest bleek inderdaad dat de bestuurder onder invloed was van marihuana.

De bestuurder gaf ook meteen toe heroïne te hebben gebruikt in de buurt van Maastricht. De speekseltest wees op het gebruik van beide soorten drugs. Omdat de 31-jarige bestuurder niet beschikte over een geldig rijbewijs, werd zijn voertuig getakeld en ingehouden voor 15 dagen. Toen de agenten de bestuurder wilden fouilleren, haalde deze spontaan uit zijn onderbroek nog 2 gram bruine heroïne en een joint. De gevonden drugs werden in beslag genomen.

In het voertuig trof de politie ook nog een verboden wapen aan. Het betrof een vlijmscherp Kevlar-plooimes in de vorm van een bankkaart. Dergelijke messen zijn onvindbaar met een metaaldetector. Het gevonden wapen werd in beslag genomen.

Op het commissariaat van Bilzen, weigerde de bestuurder een bloedproef te ondergaan bij de gevorderde dokter van wacht. Er werden tevens de nodige vingerafdrukken en foto’s genomen in het kader van het wederrechtelijk bezit van verdovende middelen. Voor de gebarsten voorruit werd een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld. De bestuurder zal later moeten verschijnen voor de rechtbank.