In As is vandaag de nieuwe route van de Via Limburgica voorgesteld. De pelgrimstocht van 258 km lang start net over de Nederlandse grens in het dorpje Thorn en loopt doorheen onze provincie en Wallonië tot in Frankrijk. Enkele Limburgse trekplijsters zijn de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren, landcommanderij Alden Biesen en het voormalig station van As. Toch is de grootste troef van de Via Limburgica, de natuur.