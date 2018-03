33-jarige verdachte van vluchtmisdrijf in Lanaken blijft aangehouden

- Nergens neemt de verkeersellende zo snel toe als in Hasselt. In drie jaar tijd neemt de reisduur naar het werk of naar school toe met een derde. Het verkeersvrij maken van de binnenstad staat opnieuw op de politieke agenda. - Genk is de centrumstad met de meeste geboorten in kansarme gezinnen. Genk is tegelijkertijd ook de groenste stad van Vlaanderen. - De inwoners van Herk-de-Stad hebben het minste last van een onveiligheidsgevoel. Dat is opmerkelijk want Herk-de-Stad is niet de veiligste gemeente van Limburg. - De partij Groen ligt op ramkoers met de milieuverenigingen over een vakantiepark op de voormalige mijnsite in Eisden. - En onze sportredactie analyseert waarom het mis ging met KRC Genk in de bekerfinale.