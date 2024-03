door Jarne Scheepers

En voor wie van Schlagermuziek houdt was er dit weekend maar één adres, namelijk de Trixxo Arena. 35.000 mensen zakten deze editie af naar Hasselt voor een weekend vol sfeer en ambiance. En zoals elk jaar wordt het publiek verwend met Schlagertoppers waaronder Sam Gooris of De Romeos. Het thema van het jaar was Flower Power, en aan power was er deze namiddag alleszins geen gebrek.