35-jarige man gaf zichzelf vanmorgen aan voor moord op moeder

In een appartement in Diepenbeek is vanochtend het lichaam van een 60-jarige vrouw gevonden. De 35-jarige zoon van de vrouw heeft zich vanmorgen om kwart voor zeven zelf aangegeven bij de politie Limburg Regio Hoofdstad.

De betrokkene vertoonde sporen van bloed op zijn lichaam en gaf aan ernstige feiten te hebben gepleegd op zijn moeder. De politie voerde onmiddellijk een controle uit in de woning en trof het 60-jarige slachtoffer levenloos aan. Het is duidelijk dat ze middels geweld om het leven is gebracht. De 35-jarige zoon werd hierop gearresteerd.

Het Labo van de federale politie, de wetsarts en een deskundige in digitale opnames kwamen ter plaatse. Ook de onderzoeksrechter en het parket Limburg bezochten de woning. Het onderzoek wordt nu verdergezet door de recherche LRH. De verdachte zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Hasselt.