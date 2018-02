380 mensen verliezen mogelijks hun job door sluiting Medtronic in Opglabbeek

Vandaag heeft Medtronic in Opglabbeek op een bijzondere ondernemingsraad bekend gemaakt dat de productie van het bedrijf zou overgeheveld worden naar een ander distributiecentrum in Heerlen. Dit zou kunnen betekenen dat het distributiecentrum in Opglabbeek op termijn (vermoedelijk ten vroegste in de tweede helft van 2018) zou sluiten.

Die sluiting heeft mogelijk een impact op ongeveer 380 jobs. Vakbonden en directie hebben de afspraak gemaakt om elkaar opnieuw te ontmoeten op 19 februari 2018 om de informatie- en consultatieprocedure op te starten.