4.000 lopers voor zonovergoten editie van Genk Loopt

Met 28,9 graden gemeten in Kleine Brogel, was het vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. En het heeft u waarschijnlijk ook pijn aan de ogen gedaan: al die mensen die bij de eerste zonnestralen hun meest foute outfit uit de kleerkast halen. Sokken in sandalen, bermuda's die eruit zien alsof ze de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt, driekwart broeken en topjes in kleuren waar je zeeziek van wordt. Het lijkt wel alsof de tropische temperaturen alle gevoel voor stijl doen verdampen. Wij trokken met styliste Sofie Reekmans de straat op, op zoek naar de grootste modemissers. Maar het moet gezegd: we vonden ook mensen die zich wel stijlvol weten te kleden bij de eerste warmte.