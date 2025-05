4.600 lopers & wandelaars voor Genk Loopt

door Jarne Scheepers

In Genk kleurden vandaag maar liefst 4600 lopers en wandelaars de stad tijdens een nieuwe editie van Genk Loopt. Daarmee breekt het evenement het record van vorig jaar van 4500 deelnemers. Lopers en wandelaars konden kiezen uit afstanden van 3 kilometer tot 10 mijl, en dat zowel lopend als wandelend. Volgens organisator Golazo zit het lopen duidelijk in de lift: het aantal inschrijvingen voor loopwedstrijden blijft stijgen. Daarom bekijkt de organisatie om in de toekomst een halve marathon te organiseren in onze provincie.