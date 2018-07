4 tot 7 jaar cel voor het smokkelen van 2,5 ton cocaïne

De politie van de zone Maasland heeft het afgelopen weekend in Maaseik een automobilist geflitst die maar liefst 202 kilometer per uur reed, en dat op een weg waar je normaal zeventig mag. Gedeputeerde van verkeersveiligheid Jean-Paul Peuskens is geschrokken van het voorval. Hij pleit daarom in een brief, gericht aan alle 44 Limburgse burgemeesters voor scherpe snelheidscontroles tijdens de zomermaanden.