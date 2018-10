40 jaar De Brasser: fotoboek én nieuwe muziek

Stoppen met hokjesdenken en gewoon doen. Dat is het motto van El Yunque. Het viertal uit Hasselt en Zonhoven wil niet meer gezien worden als een muziekgroep, maar als een performance collectief. Woord, beeld en muziek zijn even belangrijk tijdens hun concerten en in hun videoclips. Dit weekend ligt Oh Hi Mark in de winkelrekken. Hun derde album in drie jaar tijd.