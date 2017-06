43.000 bezoekers voor recordeditie Extrema Outdoor

Lopen door historische gebouwen of locaties die normaal gezien gesloten zijn voor publiek. Dat is het loopevenement Urban Trail. Voor de tweede keer konden sportievelingen in Hasselt bijna 11 kilometer lopen of wandelen langst of door unieke locaties zoals bijvoorbeeld Plopsa Indoor. Omdat de Urban trail geen traditionele wedstrijd is, kunnen de lopers eens op een andere manier de stad ontdekken.