5 jaar cel voor masseur van Paal

De voormalige professor aan de KU Leuven uit Bilzen die veroordeeld werd voor de verkrachting van een studente, krijgt in beroep een lichtere straf. Van het Antwerpse hof van beroep krijgt hij 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De feiten dateren al van de zomer van 2016. Op een congres in Barcelona, verkrachtte de Bilzerse professor zijn studente. Hij kocht lingerie voor haar, dook ongevraagd halfnaakt bij haar in bed, en misbruikte haar. In 2018 diende een familielid klacht in. Na een tuchtonderzoek, werd de prof ontslagen door de KU Leuven. In oktober van vorig jaar werd de Bilzenaar in eerste aanleg veroordeeld tot 54 maanden cel en een schadevergoeding van ruim 27.000 euro. De rechter omschreef hem als een seksueel roofdier en beval zijn onmiddellijke aanhouding. In beroep krijgt de man nu een lichtere straf: 48 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en een schadevergoeding van 21.000 euro.