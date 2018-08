5 Pukkelpop-optredens die je moet zien volgens onze journalist Bart Husson

Nog een paar dagen en dan is het zover! 15 augustus gaat Pukkelpop van start. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je dé must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top 10 van onze hoofdredacteur Eddy Eerdekens: Shellac: donderdag om 19:05u in de Club "Als je met een rode viltstift door de line-up van Pukkelpop 2018 gaat en je streept één voor één de namen weg van groepen die er eigenlijk net zo goed niet hadden kunnen staan, dan blijft Shellac over wanneer je de andere 186 hebt weggestreept. Steve Albini blies al in 1987 de hele Pukkelpopweide (toen nog in Heppen en een stukje kleiner) van zijn sokken met Big Black, tot op vandaag één van de top 10 Pukkelpop optredens aller tijden. Geen enkele andere naam op de affiche dit jaar heeft meer origineel Pukkelpop DNA dan Shellac. Als je nummers als Kerosene (Big Black) en Prayer to God (Shellac) schrijft en je produceert ook nog eens de vetste platen van PJ Harvey, Nirvana, The Pixies, Raketkanon en Cocaine Piss, dan ben je gewoon deel van het meubilair op Pukkelpop."Amenra: vrijdag om 21:45u in de Marquee "Inktzwart. Intens. Eigenzinnig. Compromisloos. Mokerslag na mokerslag. Acht keer gezien de afgelopen vier jaar en iedere keer maakten ze de belofte meer dan waar. Ik weet intussen tot op de nanoseconde wanneer de wall of sound losbarst na alweer een dreigende, ongemakkelijke stilte (let op het linkerbeen van guitarist Mathieu Vandekerckhove). Pukkelpop is voor de Kortrijkzanen een thuismatch."Madensuyu: vrijdag om 01:00u in de Club "De nieuwe plaat valt wat lichter uit dan de vorige drie, maar live maken Pieter-Jan Vervondel en Stijn Ylode de Gezelle nog altijd een heel fijn stukje lawaai. Dat bleek begin maart nog tijdens de generale repetitie in Muziekodroom."Justice: zaterdag om 22:35u in de Marquee "BECAUSE. WE. ARE. YOUR. FRIENDS. YOU. WILL. NEVER. BE. ALONE. AGAIN"Whispering Sons: vrijdag om 14:05u in de Lift "Na de hittegolf, de koudegolf. Het wereldcentrum van de cold wave lag altijd al in Limburg. In 1980 halen De Brassers uit Hamont de finale van Humo’s Rock Rally. Twijfelend zoeken, naar een nieuwe hoop. Ze moesten 25 jaar wachten voor ze op Pukkelpop mochten spelen. En Toen Was Er Niets Meer. In 2016 nemen de Whispering Sons uit Houthalen-Helchteren wraak: ze winnen de Rock Rally. Luc Janssen kondigt hen af met de verzuchting dat het veel te lang geleden is dat er vleermuizen in de nok van de AB hingen. Vrijdag vliegen de vleermuizen weer op Pukkelpop." (De Brassers vieren hun veertigste verjaardag op 27 oktober in café Les Brasseurs in Brussel.)Mauro en de Kempenzonen: zaterdag om 11:55u in de Marquee "Vijf jaar na de laatste editie van Rimpelrock perst Mauro Pawlowski de volledige line up van het seniorenfestival in één set van Mauro en de Kempenzonen. Dans de polonaise terwijl je je afvraagt hoe het komt dat je moeiteloos ‘Laat de zon in je hart’, ‘Zeven anjers, zeven rozen’ en ‘Als een leeuw in een kooi’ kan meezingen met Willy Sommers."The Sore Losers: vrijdag om 17:50u in de Marquee "The Sore Losers zorgden in 2015 en 2016 voor absolute hoogtepunten in de live uitzendingen van TV Limburg vanop de Pukkelpopweide, zowel op het podium als in de interviews ernaast. Wij verwachten dit jaar niet anders van één van de sympathiekste bands uit Limburg."Warhaus: donderdag om 00:30u in de Castello "Maarten Devoldere noemt zijn muziek een tweestrijd tussen naïeve romantiek en het geconfronteerd worden met je eigen stommiteiten. Zolang Sylvie Kreusch meekomt om ‘Lovesick’ te zingen, is het voor ons al lang goed."Joyhauser: donderdag om 18u in de Boiler Room "Memorabelste moment van Pukkelpop 2017: Goldfox en Joyhauser met PXL-directeur Ben Lambrechts op mondharmonica."The Black Angels: zaterdag om 22:40u in de Lift "Mag het een beetje The Velvet Underground zijn? ‘Als originaliteit het enige criterium in de muziek was, dan zouden we op zoek moeten gaan naar nieuwe woorden om te beschrijven hoe schromelijk The Black Angels hebben gefaald,’ schreef Pitchfork ooit. Who cares? Ik zag in 1993 een reünieconcert van The Velvet Underground in de Paradiso in Amsterdam. Ze leken op een coverbandje dat zichzelf naspeelde en toch waren ze steengoed.""Zeven Belgische namen en vier Limburgers. Ook hier bij TV Limburg, tijdens de live uitzendingen donderdag, vrijdag en zaterdag van 16 uur tot 18 uur 30 wordt Pukkelpop 2018 alweer een grote thuismatch met vele Limburgse onderonsjes."