5 Pukkelpop-optredens die je moet zien volgens onze journalist Tom Kums

Nog een paar dagen en dan is het zover! 15 augustus gaat Pukkelpop van start. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je 5 must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top vijf van onze journalist Niels Christiaens: Novastar: woensdag om 22u50 in de Castello "Toen hij in 2000 'The Best Is Yet to Come' zong, had de Neerpeltse Joost Zweegers het niet over de liefde – dat dachten we eerst – maar eigenlijk over het succes van Novastar. Vocaal/muzikaal is Joost Zweegers hors catégorie in België. Al jaren. In Werchter was Novastar outstanding en dus is hij misschien wel dé reden om al op woensdag naar Kiewit af te zakken. Altijd mooi om Zwegers straks weer op z’n stoeltje te zien wiebelen voor zijn piano, én liefst met de ogen dicht."The Sore Losers: vrijdag om 17u50 in de Marquee "In de herfst komen the Sore Losers al met hun vierde album ‘Gracias Señor’. De eerste single kwam er begin augustus. ‘Dark Ride’ klinkt opvallend dansbaar. We verwachten op Pukkelpop nog meer voorsmaakjes van dat nieuwe album. Hopelijk afgewisseld met meerdere van hun intussen talrijke hits."J. Bernardt: zaterdag om 17u35 op de Main Stage "Nog heel eventjes en Jinte Deprez staat weer op het podium met Balthazar. Het solo-project 'J. Bernardt' gaat dan opnieuw de koelkast in. Nochtans bleek het een meesterzet om de band een pauze te gunnen. Maar als Balthazar-fan ben ik er ook niet echt rouwig om dat de solo-projecten straks op de tweede plaats komen. De voorbije maanden brachten de leden van Balthazar samen door in de studio voor een nieuw album, op Patricia Vanneste na. Zij stopt er definitief mee. De festivalzomer nemen ze wél solo voor hun rekening."Warhaus: woensdag om 00u30 in de Castello "Die andere Balthazar-frontman Maarten Devoldere ging ook solo, in de vorm van Warhaus. Warhaus is iets rauwer dan J Bernardt. Niet slechter, niet beter, maar anders. Maar wel met een flinke dosis Balthazar. Als de heren van Balthazar straks hun vierde album uitbrengen, zal ik klaarstaan. Maar eerst nog even genieten van Warhaus. Met andere woorden, met J. Bernardt en Warhaus (en eigenlijk ook Zimmerman) hebben we Balthazar al die tijd niet moeten missen. "The War on Drugs: donderdag om 21u00 op de Main "The War on Drugs zorgde er in 2014 al voor dat de weide in een roes terechtkwam die je helemaal liet wegdromen. De stem van Adam Granduciel, uitstekend gitaarwerk en een huilende mondharmonica. The War On Drugs hypnotiseerde ons toen met “Lost in a Dream” en zal dat straks opnieuw doen met “A Deeper Understanding”, het album van vorig jaar. Al wie er vier jaar geleden bij was, is waarschijnlijk al weken aan het aftellen naar 16 augustus."