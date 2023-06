Bij een uitslaande brand in Lindelhoeven, bij Overpelt, is een paardenstal volledig in de as gelegd. De paarden konden op tijd gered werden.De brand brak gisterenavond uit rond half zeven. Het vuur ontstond in een stal nabij enkele weides in de Zipstraat in Lindelhoeven, bij Overpelt. De rookpluim was van kilometers ver te zien. De brandweer riep de hulp in van meerdere korpsen om het vuur te blussen. In de stal en de weides zaten een tiental paarden. Omwonenden en hulpverleners probeerden de dieren zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Niet gemakkelijk, maar uiteindelijk slaagden ze er in om alle paarden in een andere weide te zetten. De brandweer kreeg het vuur relatief snel onder controle. Er vielen geen gewonden.