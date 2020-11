- De tweede golf in de coronacrisis is erger dan eerste in de Limburgse ziekenhuizen. In de TVL-reeks tweede adem nemen we u een hele week mee naar de corona-afdelingen in het ziekenhuis Oost-Limburg. Patiënten, dokters en verplegers getuigen voor de camera over de gruwelijke ernst van het covid-virus.- In Genk voeren zorgverleners en verpleegkundigen actie voor eenzelfde premie voor alle hulpverleners die in de frontlinie van de corona-pandemie staan.- Bij een woningbrand in Oudsbergen komt een 60-jarige vrouw om het leven. - Bij Racing Genk wordt de droomstart van coach van den Brom overschaduwd door het overlijden van oud-speler Anele. - En het Truiense restaurant Blanc by Aytems is de ontdekking van het jaar in de nieuwe restaurantgids van Gault Millau. Het restaurant opende zijn deuren amper twee maanden voor de coronacrisis. Net als zovele collega's moet het zich in de tweede golf beperken tot afhaalgerechten.