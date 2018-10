7 maanden cel voor horecamagnaat Bart Claes

De raadkamer in Tongeren beslist vandaag of de negen verdachten in het voetbalschandaal langer achter de tralies blijven. Spilfiguur Mogi Bayat werd gisteren opnieuw verhoord. Volgens advocaat Luk Delbrouck is het een half mirakel als dit dossier binnen de twee jaar voor de correctionele rechtbank zou komen. Dat zei hij in TVL Sportcafé. Een uitspraak lijkt dus niet voor snel, dat zou een ramp kunnen zijn voor de Belgische competitie. Bijvoorbeeld als KV Mechelen dit seizoen mocht promoveren, maar uiteindelijk wel gestraft kan worden.