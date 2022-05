We moeten ons voorbereiden op een lange en moeilijke periode, waarin we verarmen. Dat zegt Jonathan Holslag, politoloog en expert internationale relaties over de oorlog in Oekraïne, in een gesprek met de TVL-redactie. Het zal afhangen van onze veerkracht. We moeten ook meer produceren in eigen regio. Zelfs provinciaal moeten we waken over onze belangen, aldus Holslag, die ook pleitbezorger is van de herinvoering van de dienstplicht.